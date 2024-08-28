Вице-президент Камала Харрис изменила облик предстоящих президентских выборов, похоже, она также меняет облик электората этого года.

Еще до принятия ее партийной номинации на Национальном съезде Демократической партии опросы показали, что кандидатура Харрис мотивировала большие слои ранее не воодушевленных американцев участвовать в выборах и, если тенденция сохранится, голосовать.

С ее участием в гонке электорат, вероятно, будет моложе, больше женщин и более поддерживающий права на аборт, чем это было бы с президентом Байденом в качестве кандидата от Демократической партии, показали опросы.

«Камала Харрис, возглавляющая список, по сравнению с Джо Байденом, возглавляющим список, — это кардинальное изменение общей мотивации», — сказала Мелисса Уильямс, исполнительный директор Super PAC для списка EMILY, который набирает, обучает и финансирует женщин-демократов, поддерживающих право на аборт.

По данным опроса, проведенного для EMILY's List и опубликованного во время съезда в Чикаго, за восемь дней после того, как Байден снялся с гонки и передал эстафету Харрис, мотивация проголосовать среди людей в пяти колеблющихся штатах выросла на 42 пункта — с 37 до 79 процентов.

Изменение энтузиазма было еще более выражено среди женщин, особенно женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Только 33 процента всех женщин и умирающие 18 процентов тех, кто моложе 45 лет, были мотивированы голосовать, когда Байден все еще был в гонке.

Поскольку кандидатам-демократам нужны сильные результаты от женщин, чтобы преодолеть традиционное доминирование республиканцев среди мужчин, это было плохим предзнаменованием для шансов президента на переизбрание.

Как только Харрис сменила его в качестве вероятного кандидата, мотивация женщин голосовать подскочила на 49 пунктов до 82 процентов.

Источник: msmagazine.

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