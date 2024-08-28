Еще до принятия ее партийной номинации на Национальном съезде Демократической партии опросы показали, что кандидатура Харрис мотивировала большие слои ранее не воодушевленных американцев участвовать в выборах и, если тенденция сохранится, голосовать.
С ее участием в гонке электорат, вероятно, будет моложе, больше женщин и более поддерживающий права на аборт, чем это было бы с президентом Байденом в качестве кандидата от Демократической партии, показали опросы.
«Камала Харрис, возглавляющая список, по сравнению с Джо Байденом, возглавляющим список, — это кардинальное изменение общей мотивации», — сказала Мелисса Уильямс, исполнительный директор Super PAC для списка EMILY, который набирает, обучает и финансирует женщин-демократов, поддерживающих право на аборт.
По данным опроса, проведенного для EMILY's List и опубликованного во время съезда в Чикаго, за восемь дней после того, как Байден снялся с гонки и передал эстафету Харрис, мотивация проголосовать среди людей в пяти колеблющихся штатах выросла на 42 пункта — с 37 до 79 процентов.
Изменение энтузиазма было еще более выражено среди женщин, особенно женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Только 33 процента всех женщин и умирающие 18 процентов тех, кто моложе 45 лет, были мотивированы голосовать, когда Байден все еще был в гонке.
Поскольку кандидатам-демократам нужны сильные результаты от женщин, чтобы преодолеть традиционное доминирование республиканцев среди мужчин, это было плохим предзнаменованием для шансов президента на переизбрание.
Как только Харрис сменила его в качестве вероятного кандидата, мотивация женщин голосовать подскочила на 49 пунктов до 82 процентов.
Источник: msmagazine.
Последние новости:
Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.
Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.
Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.