Надежды на то, что следующий президент США примет более смелую политику в отношении рф, касаются не только Украины, но и предотвращения диктатур.

Президент США Джо Байден убежден в своей победе над Путиным.

В июньском интервью ABC News он заявил, что остановил Путина, а в своей прощальном обращении на Национальном съезде Демократической партии он хвастался:

«Путин думал, что возьмет Киев за три дня, но три года спустя Украина все еще свободна!»

К сожалению, это только половина правды. Да, Украина свободна. Но она все еще находится в состоянии войны , и Путин остается свободным продолжать ее вести.

Более того, политика США на сегодняшний день сделала Россию и ее сторонников смелее и решительнее в своих намерениях свергнуть западный либеральный порядок. Да, они страдают экономически и от всякого рода других неприятностей. Но их воинственные амбиции не были умиротворены.

Россия фактически стала чемпионом этих амбиций. И, несмотря на западные санкции, у них все еще есть средства для борьбы. Помощь, которую Китай, Иран и Северная Корея поспешили оказать России, еще больше их ободрила.

Консолидация этой Автократической Оси произошла не потому, что Запад внезапно ослаб.

Это произошло из-за серьезных ошибок администрации Байдена в отношении России и Украины. Они были следствием стратегии, которая была неадекватна вызову и привела непосредственно к двум крупным победам, изменившим историю, для России.

Первым успехом России стало то, что Путину разрешили начать войну. Он сделал это, потому что администрация Байдена не смогла применить сдерживание в 2021 году.

Вторым успехом России стало то, что администрация Байдена позволила Путину уйти от ответственности осенью 2022 года, когда первоначальное чрезвычайно успешное контрнаступление Украины было прервано из-за нехватки оружия.

Оба результата были возможны для России, поскольку администрация Байдена решила разработать свою стратегию в отношении России, основанную только на реагировании, и – как и в случае с военной помощью – на минимальном реагировании.

Источник: kyivpost.

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