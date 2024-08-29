Несмотря на путаницу в позиции правительства, политологи понимают, что Даунинг-стрит поддерживает это.
Однако ракеты обычно используются вместе с засекреченными американскими системами, для чего требуется разрешение Вашингтона.
Источник в Белом доме сообщил The Telegraph, что администрация Байдена обеспокоена тем, что их использование, даже без одобрения США, может обострить ситуацию и привести к втягиванию американских войск в конфликт.
Предполагается, что Кир Стармер не хочет провоцировать скандал по этому вопросу и, как сообщается, придерживается «консультативного подхода» к переговорам с США по этому вопросу после предыдущих дипломатических скандалов при Тори.
Источник в Уайтхолле заявил: «Мы хотим обсуждать подобные вопросы с союзниками, а не торопиться и делать это».
Соединенные Штаты в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Великобритании в вопросе поставки военной техники Украине.
Известно, что в начале этого года Грант Шэппс, занимавший тогда пост министра обороны, настаивал на том, чтобы Киев нанес удар по российским военным кораблям в Крыму, в то время как Америка действовала более осторожно.
Помимо опасений, что удары Storm Shadow по России могут привести к эскалации конфликта, в США высказывают опасения, что ракеты теперь могут не справиться с уничтожением российских целей, которые были отодвинуты от границы.
Источник: The Telegraph.
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