Кампания Трампа настаивает на том, чтобы микрофоны были отключены, когда наступает очередь говорить другому человеку.

Это правило изначально было предложено Джо Байденом, когда он был кандидатом от Демократической партии.

Команда Трампа в конечном итоге согласилась на эту просьбу, что было очевидной попыткой кампании Байдена ограничить помехи.

Некоторые аналитики говорят, что стремление кампании Трампа сохранить правило приглушения звука на дебатах Харрис 10 сентября может быть связано с позитивным приемом, который он получил за более сдержанное выступление, чем многие ожидали, против Байдена в июне.

Однако бывший президент, похоже, меньше обеспокоен правилом и в какой-то степени даже подорвал заявления своей собственной команды, призывающей сохранить его.

«[Это] не имеет значения для меня. Я бы предпочел, чтобы [микрофоны] были включены», — сказал Трамп.

«Но договоренность была такова, что все будет так же, как и в прошлый раз. В этом случае звук был отключен», — добавил он.

Трамп во вторник днем ​​опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что он «достиг соглашения» с ABC о дебатах 10 сентября.

Он не упомянул микрофоны в посте, но снова сказал, что «правила будут такими же, как и на последних дебатах CNN», которые включали отключение микрофонов в свои правила.

Трамп также обвинил телеканал в «несправедливости», но также сказал, что его команда уверена, что дебаты будут «честными и справедливыми».

Во вторник не было ясно, одобрила ли кампания Харрис условия, на которые Трамп, по его словам, согласился с ABC.

Кампания Харрис хочет изменить согласованные правила всего за две недели, чтобы микрофоны обоих кандидатов не были отключены на протяжении всех дебатов. Как они думают, что они могут получить от этого изменения?

В целом они полагают, что это может показать зрителям более неприкрытого, даже сварливого Трампа, голос которого будет слышен на протяжении всего выступления Харрис.

Источник: bbc.

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