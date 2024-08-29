Преимущество Дональда Трампа над Камалой Харрис по вопросам экономики и преступности среди избирателей США снижается

Это является признаком того, что кампания вице-президента-демократа набирает обороты в преддверии президентских выборов 5 ноября , согласно новому опросу Reuters/Ipsos.

Трёхдневный опрос показал, что подход бывшего президента-республиканца Трампа к экономике и занятости предпочёл 43% зарегистрированных избирателей по сравнению с 40%, которые предпочли подход Харрис.

Разница в 3 процентных пункта была слишком мала, чтобы быть значимой, учитывая погрешность опроса в 4 процентных пункта. Предыдущий опрос Reuters/Ipsos в конце июля показал, что Трамп имеет преимущество в 11 пунктов по экономике.

По вопросам преступности и коррупции Харрис и Трамп разделили первое место, набрав по 40% голосов у каждого, что свидетельствует о большем прогрессе в пользу Харрис, которая отставала от Трампа на 5 пунктов в июльском опросе.

Недавние общенациональные опросы показали, что Харрис немного опережает Трампа с тех пор, как она вступила в гонку 21 июля после решения президента Джо Байдена свернуть свою кампанию.

Опрос Reuters/Ipsos от конца июля показал, что Харрис выросла на 1 пункт, 43% против 42%.

В своих предвыборных речах Трамп часто критикует управление экономикой администрацией Байдена, поскольку домохозяйства продолжают ощущать на себе последствия нескольких лет высокой инфляции. Харрис пообещала взять цены под контроль с помощью таких мер, как борьба с «завышением цен» со стороны бакалейщиков.

Ни один из двух кандидатов не пользуется широкой популярностью: 59% избирателей заявили, что у них неблагоприятное отношение к Трампу, а 52% сказали то же самое о Харрис. Харрис была воспринята положительно 47% избирателей, по сравнению с 39% у Трампа.

Источник: reuters.

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