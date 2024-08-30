Во Франции избиратели снова объединились, чтобы предотвратить постоянную угрозу Марин Ле Пен.

В США демократы бодро шагают после выбора Камалы Харрис своим кандидатом в президенты.

Это робкое возрождение разумной политики, к сожалению, ускользает от Германии.

В воскресенье два бывших региона Восточной Германии, как ожидается, массово поддержат две партии крайне правых.

Три центристские партии, управляющие страной на национальном уровне, — Социал-демократы (СДПГ), Зелёные и либеральные

Свободные демократы (СвДП) — изо всех сил пытаются преодолеть 5%-ный порог, который был разработан, чтобы не допустить экстремистов в законодательные органы.

Тем временем консервативная ХДС — старая партия Ангелы Меркель — изо всех сил пытается противостоять популистам.

В небольшой земле Тюрингия партия «Альтернатива для Германии» (AfD) по-прежнему лидирует на улицах , с прогнозируемыми 30% голосов, хотя ее поддержка немного упала с января.

ХДС отстает с 22%, за ней следует повстанческая группа BSW, названная в честь ее основательницы Сары Вагенкнехт.

Некоторые немцы на западе могут успокоить себя тем, что это посткоммунистический восток, а чего вы ожидаете? Однако заражение выходит далеко за пределы географических границ.

Все четыре основные партии в беспорядке. Зелёные страдают от ответной реакции, поскольку сопротивление мерам по борьбе с изменением климата набирает силу во многих странах Европы.

Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики партии, регулярно оказывается переигранным и отчитывается перед своими так называемыми партнёрами по коалиции.

В то время, когда страна взывает к вдохновению, Шольц видит в руководстве не более чем унылое выживание.

Бывший лидер партии Die Linke (Левая), которая возникла из бывшей восточногерманской коммунистической партии СЕПГ, управлявшей страной до 1989 года, Вагенкнехт сочетает левую экономику с антииммиграционным национальным консерватизмом — классическая подкова, где встречаются две крайности.

Наиболее опасно для Германии и Европы то, что женщина, которая видела хорошее в сталинизме , сделала прекращение военной поддержки Украины предварительным условием для сотрудничества с другими партиями.

На ток-шоу она выдает строки, которые нравятся Кремлю , призывая к прекращению санкций, возобновлению импорта энергоносителей из России и осуждая «подстрекательство» НАТО.

Источник: theguardian.

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