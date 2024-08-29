Несмотря на волнение на Национальном съезде Демократической партии, кампания Камалы Харрис по-прежнему представляет ее как аутсайдера.

Вице-президент Камала Харрис выступила на Национальном съезде Демократической партии с импульсом, который нарастал в течение ее короткой кампании.

Однако, поскольку до дня выборов осталось чуть больше двух месяцев, победа Харрис все еще далека от определенности.

Ее команда представляет ее кандидатуру как аутсайдера, и на протяжении всего съезда ряд выступавших подчеркивали, что борьба будет по-прежнему тяжелой.

«Энергия хороша, но ее нужно направить во благо, потому что неиспользованная энергия не всегда оказывается хорошей энергией в политике», — сказал Антхуан Сирайт, стратег-демократ из Южной Каролины.

Вот пять препятствий, которые придется преодолеть кампании Харрис, когда гонка начнется всерьез.

Жесткие опросы в колеблющихся штатах.

Харрис получила небольшое преимущество в опросах за последние недели, оставив ее впереди бывшего президента Дональда Трампа на национальном уровне и в большинстве колеблющихся штатов. Но стратеги осторожны относительно того, сможет ли она сохранить эту траекторию.

Харрис до сих пор не ходил на собеседование.

Несмотря на обещание в начале этого месяца «запланировать» интервью до конца августа, который теперь наступит через несколько дней, до сих пор нет никаких публичных планов ее первого заседания в качестве кандидата от Демократической партии.

Дебаты дебаты.

Президентские дебаты с Трампом, белым мужчиной, который почти на 20 лет старше ее и имеет историю неприятных вспышек эмоций, — прекрасная возможность для Харрис противопоставить себя бывшему президенту и вновь представить себя общенациональной аудитории.

Поддержка Трампа со стороны белых мужчин.

Для Харрис будет иметь значение каждый голос — и она все еще отстает от некоторых крупных групп.

Где политика?

До сих пор кампания Харрис была не слишком посвящена конкретной политике, что затрудняло ей маневрирование вокруг нападок республиканцев, считающих ее слишком прогрессивной и непредсказуемой.

Источник: politico.

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