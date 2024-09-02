Администрация Байдена была одной из самых эффективных и успешных в современной истории.
С небольшим большинством в Конгрессе, а затем враждебной Палатой представителей за последние два года Белый дом, тем не менее, принял огромное количество законов, не имел скандалов республиканцы ничего не смогли придумать, практически не имел текучести кадров и очень мало утечек.
Хотя можно ожидать, что вице-президент Камала Харрис будет развивать успехи президента Джо Байдена, если она победит на выборах, каждый Белый дом отличается, потому что каждый президент отличается.
И Харрис может внести некоторые существенные, но важные изменения.
Если демократы получат хотя бы незначительное большинство в Палате представителей и Сенате, Харрис — в отличие от Байдена — должна открыто поддержать реформу или отмену обструкции , по крайней мере, по основным вопросам демократии и национальной безопасности (например, реформы голосования/демократии, безопасность границ).
Это может задать тон для более агрессивной позиции в противостоянии республиканцам.
Что касается законодательства, Харрис не нужно использовать ту же стратегию, с которой столкнулся Байден, пытаясь выбраться из пандемии и рецессии.
Тогда скорость имела решающее значение: команда Байдена опасалась, что у нее будет всего несколько попыток принять крупные законопроекты.
Вместо этого Харрис было бы разумно перейти от темы к теме, начав с налогового законопроекта (включая налоговый кредит на ребенка и субсидию на уход за ребенком), законопроекта о границе, а затем законопроекта о демократии.
Что касается публичных коммуникаций, Белый дом Байдена изначально, казалось, считал, что меньше значит больше.
После срока с бывшим президентом Дональдом Трампом помощники Байдена решили, что общественность, вероятно, не хочет, чтобы президент постоянно был у них на глазах.
Источник: washingtonpost.
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