В вопросах кадровой, политической и коммуникационной стратегии у Харрис есть возможность превзойти Байдена.

Администрация Байдена была одной из самых эффективных и успешных в современной истории.

С небольшим большинством в Конгрессе, а затем враждебной Палатой представителей за последние два года Белый дом, тем не менее, принял огромное количество законов, не имел скандалов республиканцы ничего не смогли придумать, практически не имел текучести кадров и очень мало утечек.

Хотя можно ожидать, что вице-президент Камала Харрис будет развивать успехи президента Джо Байдена, если она победит на выборах, каждый Белый дом отличается, потому что каждый президент отличается.

И Харрис может внести некоторые существенные, но важные изменения.

Если демократы получат хотя бы незначительное большинство в Палате представителей и Сенате, Харрис — в отличие от Байдена — должна открыто поддержать реформу или отмену обструкции , по крайней мере, по основным вопросам демократии и национальной безопасности (например, реформы голосования/демократии, безопасность границ).

Это может задать тон для более агрессивной позиции в противостоянии республиканцам.

Что касается законодательства, Харрис не нужно использовать ту же стратегию, с которой столкнулся Байден, пытаясь выбраться из пандемии и рецессии.

Тогда скорость имела решающее значение: команда Байдена опасалась, что у нее будет всего несколько попыток принять крупные законопроекты.

Вместо этого Харрис было бы разумно перейти от темы к теме, начав с налогового законопроекта (включая налоговый кредит на ребенка и субсидию на уход за ребенком), законопроекта о границе, а затем законопроекта о демократии.

Что касается публичных коммуникаций, Белый дом Байдена изначально, казалось, считал, что меньше значит больше.

После срока с бывшим президентом Дональдом Трампом помощники Байдена решили, что общественность, вероятно, не хочет, чтобы президент постоянно был у них на глазах.

Источник: washingtonpost.

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