Продолжающиеся колебания Трампа могут привести к потере им некоторых избирателей в ужесточающейся президентской гонке.

Дональд Трамп заявил, что не поддержит референдум по вопросу расширения доступа к абортам в своем родном штате Флорида, всего через 24 часа после того, как он предположил, что может это сделать.

Поспешность в разъяснении своей позиции последовала за резкой реакцией со стороны сторонников запрета абортов в Интернете, что вызвало опасения среди республиканцев, что продолжающиеся колебания Трампа по вопросу абортов могут привести к потере им некоторых глубоко религиозных избирателей в ужесточающейся гонке.

Этот эпизод стал очередной иллюстрацией того, как Трамп пытается ориентироваться в новой эпохе политики после Роу, которую он помог создать.

Трамп, чьи постоянно меняющиеся взгляды на репродуктивное здоровье затронули все стороны дебатов, давно выражал обеспокоенность политическими последствиями решения Верховного суда 2022 года об отмене конституционного права на аборт.

Хотя он и стремился поставить себе в заслугу назначение трех консервативных судей, которые склонили суд к отмене дела Роу против Уэйда, Трамп в начале этого года заявил, что будущие вопросы о доступе следует оставить на усмотрение штатов.

Эта позиция, призванная положить конец разговору, не сделала ничего, кроме того, и Трамп изо всех сил пытался успокоить активистов в своей партии, пока он смотрит вниз на электорат, который по-прежнему в подавляющем большинстве обеспокоен текущим состоянием доступа к абортам во многих штатах, возглавляемых Республиканской партией.

Новый опрос, проведенный Университетом Квиннипиак, показал, что 55% избирателей считают, что вице-президент Камала Харрис лучше подготовлена ​​к решению этой проблемы, по сравнению с 38% за Трампа.

Между тем, почти 7 из 10 избирателей, сосредоточенных на абортах, отдают предпочтение Харрис, а не Трампу, согласно недавнему опросу CBS News, проведенному YouGov.

Источник: CNN.

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