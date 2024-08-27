Опитування показують, що прихильники Кеннеді лише незначною мірою прихильно ставляться до Дональда Трампа.

Незалежний кандидат у президенти Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив у п'ятницю, що він припинив свою кампанію за пост президента і підтримав колишнього президента Дональда Трампа .

Заявка Кеннеді не змогла отримати достатньої підтримки, щоб боротися в якомусь штаті, і його підтримка в національних опитуваннях впала майже вдвічі після того, як президент Джо Байден вибув із перегонів, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.

Аналіз даних опитувань показує, що підтримка Кеннеді Трампа вплине на гонку.

Кеннеді, який постійно набирав близько 5 відсотків відколи віце-президент Камала Харріс стала передбачуваним кандидатом, отримував приблизно порівну підтримку як від Трампа, так і від Харріс, причому ця підтримка виходила як від традиційно демократичних, так і від традиційно республіканських груп. .

Його підтримка Трампа може трохи допомогти республіканцю серед білих, чоловічих і літніх виборців. Але вплив його відходу на загальну підтримку будь-якого кандидата буде невеликим.

Щоб мати право бути обраним президентом Палатою представників, Кеннеді мав би виграти принаймні один голос Колегії виборців зі списку президентських виборців штату.

Це, ймовірно, надто оптимістичний прогноз (після надто оптимістичної кампанії). Наприкінці своєї прес-конференції Кеннеді офіційно висловив свою підтримку Трампу.

Це може відображати прозорливіше передбачення того, де лежить його майбутнє в американській політиці.

Джерело: abcnews .

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