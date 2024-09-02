Столкновение этих ценностей, а также опасения, что Путин представляет угрозу для всей Европы, побуждают страну пересмотреть свою оборонную позицию.

В сенсационном докладе группа экспертов рекомендует правительству страны, которая сохраняет нейтралитет с 1515 года, работать над «общим оборонным потенциалом» с ЕС и НАТО.

«После нападения России в Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить свою позицию растет», — говорится в докладе, призывающем к «пересмотру» ее политики нейтралитета.

Одним из многих факторов является то, как нейтралитет Швейцарии повлиял на продажу оружия; другим — как лучше защитить страну, окруженную двумя группировками, к которым она не принадлежит.

Потенциальный политический переворот — еще один признак того, как полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году меняет ландшафт безопасности Европы.

Неспровоцированное нападение побудило Швецию и Финляндию отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО.

Швейцария заблокировала поставки оружия и боеприпасов на Украину из нескольких европейских стран. Потребовались месяцы давления на Швейцарию, чтобы она согласилась отправить излишки танков Leopard в Германию для замены отправленных на Украину.

За последние месяцы Федеральный совет Швейцарии, управляющий страной, продемонстрировал готовность к сотрудничеству как с НАТО, так и с ЕС в вопросах безопасности и обороны.

Накануне швейцарская делегация отправилась в Люксембург для встречи с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA). Одной из целей встречи была оценка потенциальной синергии и возможностей сотрудничества с агентством.

Ранее в этом месяце федеральный совет также одобрил участие в двух проектах Постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO): один по военной мобильности , направленный на облегчение пересечения границ, и другой по киберзащите.

По словам Рикли, Швейцария хочет доказать, что она играет свою роль в случае, если нейтральной стране понадобится военная помощь от стран ЕС или НАТО.

Источник: politico.

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