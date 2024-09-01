Камала Харрис недавно отметила заметный рост рейтинга, опередив Трампа в нескольких ключевых опросах, но один эксперт рассказал, почему эти цифры могут оказаться миражом.

Политические аналитики придумали термин «медовый месяц Харрис», чтобы описать первоначальный стимул, который она получила, вступив в гонку более месяца назад после того, как Джо Байден выбыл из гонки.

Теперь опросы показывают, что Харрис набирает силу и даже выходит вперед против Трампа, особенно среди ключевых групп избирателей.

Опрос USA Today/Suffolk University, опубликованный на этой неделе, показывает, что Харрис опережает Трампа на 5 процентных пунктов, 48 процентов против 43 процентов, что означает 8-очковый перевес в пользу демократов с момента ухода Байдена в июле.

Хотя этот скачок и значителен, его продолжительность неопределенна.

Несмотря на эти обнадеживающие признаки для списка Харриса-Вальца, эксперты по опросам общественного мнения остаются осторожными, подчеркивая сохраняющиеся проблемы с точностью опросов, которые мешали последним выборам, особенно когда в них участвовал Трамп.

«Одной из главных проблем является то, что базу Трампа сложнее охватить традиционными методами опросов», — объяснил изданию Newsweek Скотт Китер, старший научный сотрудник исследовательского центра Pew.

«Сторонники Трампа, как правило, имеют более низкий уровень доверия к институтам, в том числе тем, которые проводят опросы, что может исказить результаты».

Источник: newsweek.

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