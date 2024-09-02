Израильские протестующие требуют соглашения с Газой после того, как Армия обороны Израиля заявила о гибели 6 заложников.

По данным канцелярии премьер-министра Израиля, после того как израильские военные обнаружили тела шести заложников, убитых в секторе Газа, число пленных в анклаве достигло 101 человека, включая 35 человек, предположительно погибших.

Из этого числа 97 человек были взяты в плен в ходе нападения на Израиль 7 октября.

До 7 октября в Газе удерживалось четыре заложника. Двое из них были израильскими военнослужащими и погибли, сообщает канцелярия премьер-министра.

По всему Израилю проходит общенациональная забастовка. Вот кто, как ожидается, присоединится:

Общенациональная забастовка, грозящая парализовать «всю израильскую экономику», проводится с целью оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и добиться заключения соглашения, которое обеспечило бы возвращение заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Забастовка была объявлена ​​крупнейшим профсоюзом страны, известным как Гистадрут, после возмущения общественности убийством шести пленных в туннелях ХАМАС под Газой.

Также проходят акции протеста, запланированные в рамках забастовки: некоторые демонстранты перекрыли одну из главных улиц в центре Тель-Авива.

Вот кто участвует в забастовке:

Муниципалитеты, включая Тель-Авив и Хайфу , заявили, что присоединятся к забастовке, согласно списку Гистадрута и заявлениям некоторых городов.

В список также вошли многие правительственные министерства , которые влияют на целый ряд государственных услуг, в том числе подразделения канцелярии премьер-министра, Министерства внутренних дел и другие.

Вылеты и прибытия рейсов в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве будут приостановлены на два часа с 8:00 утра (1:00 ночи по восточному времени).

По данным Гистадрута , больницы и медицинские центры будут работать по графику выходного дня и в экстренном порядке.

Профсоюз учителей Израиля заявил, что не присоединится к забастовке, но школьный вспомогательный персонал присоединится, что может повлиять на образовательные учреждения.

Детские сады останутся закрытыми, если на территории не будет вспомогательного персонала, а начальные и средние школы будут открыты до 11:45 утра только в случае отсутствия персонала.

По данным Гистадрута, к забастовке присоединятся крупнейшие университеты Израиля , в том числе Еврейский университет в Иерусалиме и Тель-Авивский университет.

Пожарные и спасательные службы, а также специальные образовательные программы будут работать в обычном режиме.

Аэропорт Тель-Авива приостанавливает полеты в рамках общенациональной забастовки.

Источник: CNN.

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