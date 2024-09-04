Группы, стремящиеся завоевать расположение бывшего президента Трампа, подчеркивают пророссийских венгерских лидеров и основные тезисы.

Институт консервативного партнерства, центр разработки политики для второй администрации Трампа, выступил одним из спонсоров дискуссии в октябре 2022 года о том, как принести «мир в Украину», в которой принял участие министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам человека, знакомого с ходом встречи, в число участников аудитории входили представители консервативной политики и национальной безопасности, а также стратеги Республиканской партии.

После того, как они сели, им раздали брошюры, в которых открыто излагались пророссийские тезисы.

Венгерское послание вызывает беспокойство у основных республиканских чиновников внешней политики, как прошлых, так и настоящих, поскольку оно, по-видимому, является средством для продолжающейся кампании влияния на Трампа и многочисленные группы, которые ищут его благосклонности, пока он сражается с вице-президентом Камалой Харрис этой осенью за возвращение себе американского президентства.

Хотя Трамп во время своего пребывания в Белом доме с 2017 по 2021 год часто выражал свое личное уважение Путину, война в Украине сделала открытые отношения между ними дипломатически несостоятельными. Орбан, по словам бывших чиновников Республиканской партии, заполняет пустоту. В этом году он дважды навещал Трампа во Флориде.

Орбан — один из «инструментов» более широкой кампании российского влияния, которая глубоко проникла в коридоры власти Вашингтона, сказал Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам Европы и политики НАТО при Буше.

Он указал на недавние комментарии председателей Комитета по разведке и иностранным делам Палаты представителей, оба республиканцы, о том, что российская пропаганда повлияла на электорат партии.

«Орбан торгует с Россией, потому что они предлагают самую высокую цену».

Кристофер Харрисон, бывший советник в администрации Джорджа Буша-младшего

Источник: politico.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.