Если бы федеральные выборы состоялись завтра, недавние опросы показывают, что партия могла бы стать второй по силе группой в Бундестаге.

Но только в восточных землях АдГ (Альтернатива для Германии) может претендовать на мандат на формирование следующего правительства, как это уже сделал ее лидер в Тюрингии Бьёрн Хёкке, впервые за всю историю одержав победу на выборах в землю, набрав не менее 30% голосов.

И ни в одной из западных земель опросы не предсказывают, что крайне правые будут так серьезно бросать вызов устоявшимся партиям правого и левого центра, как в Саксонии, где, по прогнозам, АдГ будет соревноваться с консервативным Христианско-демократическим союзом (ХДС), причем последний немного опережает их по результатам экзит-полов.

В Бранденбурге, федеральной земле, окружающей столицу Берлин, ожидается, что АдГ также станет сильнейшей партией в конце этого месяца.

Пока оставшиеся партии будут поддерживать санитарный кордон вокруг крайне правых и не позволят им получить большинство, их мечты о захвате власти, вероятно, останутся лишь мечтами.

Тем не менее, становление АдГ в качестве доминирующей региональной силы поднимает серьезные и тревожные вопросы о политической идентичности Германии и о том, как она будет сдерживать рост таких сил в будущем.

Подъем АдГ рассматривается как протест против сохраняющегося неравенства в доходах, занятости и уровне жизни.

Восточная Германия голосует иначе, чем Западная, именно потому, что она уже догнала и теперь претендует на право утверждать свою собственную особую идентичность.

Вернуть избирателей из крайне правых можно только путем прямого взаимодействия с ними с помощью нетрадиционных и креативных средств, таких как местные собрания граждан.

Чтобы остановить и в конечном итоге обратить вспять процесс раскола Германии на восток и запад, политический центр должен начать мыслить нестандартно.

Источник: theguardian.

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