Дебаты сыграли важную роль в политической карьере Харрис, от ее участия в выборах генерального прокурора Калифорнии до восхождения на пост вице-президента.

Они прерывали своих соперников в стратегические моменты, иногда говоря поверх них, напрямую столкнулись с оппонентом Джо Байденом, что на протяжении нескольких дней было в центре внимания прессы, а критики задавались вопросом, не нарушили ли они некие негласные политические нормы приличия.

Однако этим кандидатом был не Дональд Трамп. Им была Камала Харрис.

10 сентября Харрис снова выйдет на сцену дебатов. Она столкнется с Трампом в решающем поединке, который станет самым сложным испытанием ее кампании на данный момент.

Дебаты сыграли важную роль в политической карьере Харрис, от ее участия в выборах генерального прокурора Калифорнии до восхождения на пост вице-президента.

Просматривая четыре ее ключевых дебата, становится ясно, что Харрис знает, когда следует оказаться в центре внимания, а когда следует постоять в стороне, пока соперник наносит себе удар.

Харрис будет надеяться использовать эти инстинкты против воинственного Трампа.

В своих первых выступлениях на дебатах Харрис добилась успеха, позволив своим оппонентам разгромить самих себя.

Предстоящие дебаты на канале ABC News станут для нее самым большим шансом изменить общественное мнение, а прошлые дебаты показывают, что Харрис часто привносит в эти события острый набор инструментов и умеет наносить удары.

Но давление прошлых дебатов померкнет по сравнению со ставками, когда она впервые встретится лицом к лицу с Трампом.

Даже для самых опытных политиков Трамп представляет собой серьезный вызов, согласились стратеги.

Формат предстоящих дебатов на канале ABC может ограничить ее возможности проявить свои прокурорские навыки, поскольку, как сообщается, микрофоны будут отключаться, когда настанет очередь говорить другого человека.

Вероятно, это означает, основываясь на дебатах Байдена и Трампа в июне, которые проходили по тем же правилам, что ей придется отвечать на каверзные вопросы модераторов, а не конфликтовать с Трампом.

Источник: bbc.

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