Трамп начал неделю с полемики по поводу Арлингтонского национального кладбища и закончил ее тем, что пахло как резкий поворот событий на референдуме об абортах во Флориде.

Трампу нужны голоса женщин, и сюжетные линии Арлингтона и абортов в этом отношении не совсем выигрышны.

Поэтому было интересно наблюдать, как он работает над укреплением части своей базы на третьем ежегодном съезде Moms for Liberty, консервативной группы, преданной «родительским правам».

Он попытался обратиться к беспорядкам в Арлингтоне, рассказав свою приглаженную версию событий и пожаловавшись на то, как его преследуют. Но в основном он пытался предложить то, чего, по его мнению, хотят женщины — Трампа без фильтров.

Что, по его мнению, является окончательной победной стратегией.

Без сомнения, все были настроены на вечеринку. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите женщин в футболках с изображением Трампа и коктейльных платьях, ковбойских сапогах и шпильках, в конских хвостах и ​​шляпах MAGA.

Теоретически это была блестящая возможность для команды Трампа, которая отчаянно пытается очеловечить кандидата и заставить его говорить о политике, а не просто поносить его политических врагов.

На практике вечер продолжал отклоняться от курса, как и ожидалось.

Источник: nytimes.

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