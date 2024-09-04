Бывшие помощники Трампа и другие лица говорят, что экс-президент не подходит для своей должности, и призывают коллег-республиканцев голосовать за Харрис.

Дональд Трамп обладает способностью объединять широкий спектр политических мнений вокруг общей цели - не допустить его возвращения в Белый дом.

Теперь это включает в себя видные имена из его собственной Республиканской партии и главных помощников, которые работали под его руководством в качестве президента.

От бывших чиновников Белого дома и сотрудников национальной безопасности до некогда почитаемого пресс-секретаря, множество бывших поклонников Трампа теперь выстраиваются в очередь, чтобы присоединиться к демократам и объявить его непригодным для следующего срока полномочий.

Юристы Белого дома, служившие президентам-республиканцам, начиная с Рональда Рейгана, и отставные высокопоставленные военные офицеры также осудили Трампа как угрозу демократии.

Положение Трампа усугубляется тем, что даже члены его собственного кабинета, которые когда-то присягали ему на верность с подобострастием, которое не вызвало бы недовольства Путина, отказываются поддержать его на переизбрании в ноябре.

Антитрамповские сообщения в основном направлены на то, чтобы убедить республиканцев, которые ранее могли за него проголосовать, что им следует поставить страну выше партии, чтобы не допустить опасного популиста на второй срок в Белом доме.

Опросы общественного мнения говорят о том, что 9% вероятных избирателей, которые поддерживают Трампа, готовы по крайней мере рассмотреть возможность перехода на сторону демократического кандидата Камалы Харрис .

В начале августа ее кампания запустила кампанию «Республиканцы за Харрис», нацеленную на избирателей, которые, по ее мнению, с наибольшей вероятностью изменят свое мнение, особенно на тех, кто поддерживал соперницу Трампа на праймериз Никки Хейли.

Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии , заявил, что призывы республиканцев, выступающих против Трампа, нацелены на узкую часть электората, поскольку он сомневается, что многие избиратели действительно не определились.

Источник: theguardian.

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