Поскольку Дональд Трамп и Камала Харрис идут ноздря в ноздрю в опросах и рейтингах благоприятствования, республиканцы вкладывают миллионы долларов в агрессивную рекламу против вице-президента.

По данным AdImpact, кампания Трампа и ее аффилированные супер-PACS выделили 57 процентов своих телевизионных расходов на кампании против Харрис, по сравнению с 8 процентами, выделенными на антитрамповскую рекламу Демократической партией с 23 по 29 августа.

«Это момент в дуге сообщений, когда мы пытаемся определить ее, она стремится определить себя», — сказал советник Трампа изданию The Washington Post . «У нас есть определенный кандидат — все знают все о человеке. Есть много новой информации о Камале Харрис, которую люди просто не знают».

Харрис в целом проигнорировала личные выпады кандидата от Республиканской партии, назвав сомнения Трампа относительно ее расовой принадлежности и стратегии «все тем же старым избитым сценарием» в своем интервью Дэне Баш из CNN.

В августе Трамп снова нанял своего менеджера кампании 2016 года Кори Левандовски , несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах. Левандовски, назвавший Харрис «гораздо более легким противником», сказал, что стратегия кампании по победе над демократами осталась неизменной.

«Каждый день мы сосредоточены на том, чтобы американский народ узнал об опасно либеральном прошлом Камалы и увидел ее такой, какая она есть», — заявила бывший пресс-секретарь предвыборной кампании президента Каролин Ливитт.

«Лживый, радикальный либерал из Сан-Франциско, который еще больше превратит нашу некогда великую страну в убежище для нелегальных иммигрантов и кошмар для законопослушных американцев». Если этот план провалится, «тогда вы определите ее как лгунью, которой нельзя доверять», — сказал Паку республиканский стратег Джефф Роу.

Источник: thedailybeast.

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