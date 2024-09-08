Один из ключевых союзников России заявил, что не видит необходимости взаимодействовать с Организацией Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ многие считают ответом Путина НАТО , — после того, как он пренебрегал ею в течение почти года.

По сообщениям местных СМИ , об этом заявил премьер-министр Армении, одного из шести государств-членов ОДКБ Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу.

«Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях», — сказал он, согласно переводу американского аналитического центра Института по изучению войны.

Пашинян заявил, что армянская общественность и другие должностные лица могут иметь разные мнения относительно выбора Армении, но его правительство не видит необходимости пересматривать это решение.

Однако он добавил, что Армения может «увидеть необходимость принять другое решение» в будущем, сообщает ISW.

В феврале Пашинян объявил о решении выйти из ОДКБ — военного союза, в который входят Россия, Армения, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.

Однако с середины 2023 года Пашинян и представители Армении не смогли принять участие в ряде мероприятий ОДКБ, включая военные учения и политические встречи.

По данным ISW, таким образом Армения фактически воздержалась от участия в ОДКБ почти год.

Ранее в этом году эксперты сообщили BI, что действия Армении нанесли ущерб тому, чего Путин надеялся достичь посредством альянса , а именно проецированию образа российской мощи.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возросла после полномасштабного вторжения Путина на Украину, которое Пашинян неоднократно отказывался поддерживать.

В июне 2023 года Пашинян заявил, что его страна «не является союзником России в войне с Украиной» и что она чувствует себя зажатой между Россией и Западом.

Недовольство Армении также вызвано ее конфликтом с соседним Азербайджаном и реакцией на него ОДКБ.

Другие члены ОДКБ также пренебрежительно отнеслись к России с тех пор, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Например, Казахстан отклонил просьбу России о вводе войск, когда началось вторжение, и направил помощь Украине.

Тем временем президент Таджикистана, судя по всему, отчитал Путина во время встречи лидеров стран Центральной Азии в октябре, потребовав большего уважения к своей стране, несмотря на ее небольшие размеры.

Однако эти страны свели свое сопротивление к минимуму.

Источник: businessinsider.

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