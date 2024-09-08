ОДКБ многие считают ответом Путина НАТО , — после того, как он пренебрегал ею в течение почти года.
По сообщениям местных СМИ , об этом заявил премьер-министр Армении, одного из шести государств-членов ОДКБ Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу.
«Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях», — сказал он, согласно переводу американского аналитического центра Института по изучению войны.
Пашинян заявил, что армянская общественность и другие должностные лица могут иметь разные мнения относительно выбора Армении, но его правительство не видит необходимости пересматривать это решение.
Однако он добавил, что Армения может «увидеть необходимость принять другое решение» в будущем, сообщает ISW.
В феврале Пашинян объявил о решении выйти из ОДКБ — военного союза, в который входят Россия, Армения, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.
Однако с середины 2023 года Пашинян и представители Армении не смогли принять участие в ряде мероприятий ОДКБ, включая военные учения и политические встречи.
По данным ISW, таким образом Армения фактически воздержалась от участия в ОДКБ почти год.
Ранее в этом году эксперты сообщили BI, что действия Армении нанесли ущерб тому, чего Путин надеялся достичь посредством альянса , а именно проецированию образа российской мощи.
Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возросла после полномасштабного вторжения Путина на Украину, которое Пашинян неоднократно отказывался поддерживать.
В июне 2023 года Пашинян заявил, что его страна «не является союзником России в войне с Украиной» и что она чувствует себя зажатой между Россией и Западом.
Недовольство Армении также вызвано ее конфликтом с соседним Азербайджаном и реакцией на него ОДКБ.
Другие члены ОДКБ также пренебрежительно отнеслись к России с тех пор, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Например, Казахстан отклонил просьбу России о вводе войск, когда началось вторжение, и направил помощь Украине.
Тем временем президент Таджикистана, судя по всему, отчитал Путина во время встречи лидеров стран Центральной Азии в октябре, потребовав большего уважения к своей стране, несмотря на ее небольшие размеры.
Однако эти страны свели свое сопротивление к минимуму.
Источник: businessinsider.
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