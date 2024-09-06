Соединенные Штаты в последнее время рекламируют свою «конвергенцию» с азиатскими партнерами.

На ежегодном диалоге Шангри-Ла в Сингапуре в июне министр обороны США Ллойд Остин озаглавил свое выступление «Новая конвергенция в Индо-Тихоокеанском регионе».

Соединенные Штаты теряют позиции в важных частях Азии.

Падение поддержки Соединенных Штатов должно вызвать тревогу в Вашингтоне, который рассматривает Китай как своего главного конкурента, а Индо-Тихоокеанский регион как важнейшее поле битвы. Юго-Восточная Азия находится в географическом центре этого обширного и динамичного региона.

Здесь проживают два союзника США (Филиппины и Таиланд) и несколько важных партнеров.

Цели Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе затрудняются потерей территории в пользу Китая. Филиппины и Сингапур, где у Соединенных Штатов есть военные объекты, были бы особенно важны в случае прямого конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, но за исключением войны растущее влияние Китая в Юго-Восточной Азии по-прежнему ослабляет способность Америки взаимодействовать на двусторонней и многосторонней основе со стратегическим эффектом.

Многие страны Юго-Восточной Азии не являются либеральными демократиями, и правительства там не обязательно проводят внешнюю политику, отражающую общественное мнение.

Растущее влияние Китая в Юго-Восточной Азии затрудняет способность Соединенных Штатов взаимодействовать в регионе на двусторонней и многосторонней основе со стратегическим эффектом. Чтобы вернуть себе поддержку в Юго-Восточной Азии, Соединенным Штатам следует избегать преувеличения своего сближения с азиатскими партнерами.

Подчеркивание нарратива о сближении предполагает, в лучшем случае, что Вашингтон не осознает ухудшающихся позиций Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии, а в худшем — что Юго-Восточная Азия игнорируется во внешней политике США.

Вашингтону также следует признать, что хотя правительства стран Юго-Восточной Азии, особенно те, которые борются с конкурирующими территориальными и морскими претензиями с Китаем, могут быть возмущены действиями Пекина в Южно-Китайском море, этот спор не составляет общую сумму их отношений с Китаем.

Источник: foreignaffairs.

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