Эксперты предупреждают, что Трамп и его союзники сеют семена «хаоса и раздора» в случае его проигрыша.

Распространение теорий заговора направлено на то, чтобы посеять сомнения в результатах предвыборной гонки в случае проигрыша Трампа, говорят некоторые республиканцы

Дональд Трамп и его союзники-сторонники отрицания выборов из Turning Point USA, True the Vote и других приверженцев Maga распространяют теории заговора о фальсификации выборов, чтобы заложить основу для обвинения в фальсификации выборов в случае проигрыша Трампа, предупреждают эксперты по выборам и некоторые ветераны-республиканцы.

Последствия этой стратегии могут быть ужасными. Джон Джайлс, республиканский мэр города Меса, штат Аризона, выступавший на национальном съезде Демократической партии в августе в поддержку кампании Камалы Харрис за пост президента, сказал, что бывший президент Трамп и его союзники «бросят все на стену и посмотрят, что прилипнет», если Трамп проиграет.

Усилия Трампа и его союзников, таких как Turning Point USA, направленные на мобилизацию сторонников Трампа для голосования и на то, чтобы посеять сомнения относительно избирательной системы, начались несколько месяцев назад, но, похоже, набрали обороты после того, как Байден отказался от своей попытки переизбраться, а Харрис стала кандидатом от Демократической партии.

Он добавил: «Они будут утверждать, что все пошло не так, если они проиграют. Я был бы удивлен, если бы Трамп не попытался разжечь мятеж, если он проиграет выборы».

Учитывая постоянные заявления Трампа о фальсификации выборов 2020 года, бывший конгрессмен-республиканец Чарли Дент из Пенсильвании заявил The Guardian, что если Трамп проиграет, «я ожидаю, что он сделает то же самое в 2024 году. Если он проиграет, он поднимет Кейна в столицах штатов и прибудет туда со своими союзниками, чтобы доказать фальсификацию».

Источник: theguardian.

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