Когда Роберт Ф. Кеннеди-младший отказался от участия в выборах, он планировал снять свою кандидатуру с выборов в спорных штатах, чтобы помочь Трампу победить.

План Роберта Ф. Кеннеди-младшего отказаться от участия в президентских выборах в спорных штатах, чтобы не переманивать голоса у бывшего президента Дональда Трампа, может оказаться легче сказать, чем сделать.

В прошлом месяце Кеннеди объявил , что приостанавливает свою кампанию и поддерживает Трампа, кандидата в президенты от республиканцев.

Кеннеди сказал, что уберет свое имя из бюллетеней в 10 спорных штатах, чтобы не мешать Трампу и «передать выборы демократам» и их кандидату, вице-президенту Камале Харрис.

Но этот план оказался сложнее, чем это звучало на прошлой неделе, когда три штата — Мичиган, Висконсин и Северная Каролина — заявили, что Кеннеди останется в избирательном бюллетене. Кеннеди оспаривает эти решения в суде, но во вторник днем ​​судья Мичигана отклонил это оспаривание.

«Выборы — это не просто игры, и государственный секретарь не обязан потакать прихотям кандидатов на государственную должность», — написал судья Претензионного суда Кристофер Йейтс.

Уведомление Кеннеди об отзыве изначально было отклонено госсекретарем Джослин Бенсон, поскольку он получил доступ к бюллетеням как кандидат от Партии естественного права на пост президента, а их срок выдвижения кандидатур уже прошел.

Бенсон указал на закон штата о выборах, когда бывший адвокат Трампа Руди Джулиани назвал решение «коррумпированным».

Остается неясным, какой кандидат Кеннеди, скорее всего, отберет голоса в спорных штатах. На своей пресс-конференции, поддержав Трампа, Кеннеди сослался на внутренние опросы своей кампании, которые показали, что он будет привлекать больше избирателей Трампа, чем избирателей Харрис. Дженнифер Лоулесс, профессор политологии в Университете Вирджинии, согласна с этим.

«Если имя Кеннеди останется в бюллетенях в Висконсине, Мичигане и Северной Каролине, это, вероятно, лучше для Харрис, чем для Трампа», — говорит она.

«Хотя поддержка Кеннеди на национальном уровне и в этих штатах очень низкая, несколько тысяч голосов в колеблющемся штате могут переломить исход выборов. … Харрис, вероятно, уже привлекла избирателей Кеннеди, которые просто не могли вынести мысли о голосовании за Трампа или Байдена».

Источник: usnews.

Последние новости:

Летнее наступление России провалилось: эксперты спрогнозировали, как война будет идти до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.