Гонка между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом фактически зашла в тупик.

Поскольку президентские выборы в США 2024 года вступают в самые критические недели после одного из самых беспрецедентных периодов в американской политической истории.

В расширенной гонке из четырех кандидатов Харрис и Трамп разделили 45 процентов, в то время как Корнел Уэст и Джилл Стайн получили по 1 проценту.

Без Уэста и Стайн, двух кандидатов с левым уклоном, небольшое преимущество Харрис в 2 очка (48 процентов против 46 процентов) вполне в пределах погрешности.

Другими словами, это чрезвычайно напряженная гонка, и у Харрис и Трампа есть реальный путь к победе.

Новый опрос, проведенный нашей фирмой Schoen Cooperman Research, рассмотрел причины, по которым гонка в настоящее время находится в тупике, а также возможности для каждого кандидата разделить свои позиции и получить преимущество.

С этой целью, несмотря на проведение сокращенной кампании, Харрис удалось сократить преимущество Трампа, которое было до ухода президента Джо Байдена.

Действительно, опрос, проведенный после съезда, показывает, что рейтинг Харрис значительно вырос по сравнению с тем временем, когда лидером был Байден: теперь половина (50 процентов) избирателей положительно относятся к вице-президенту, что на 4 пункта выше рейтинга Дональда Трампа.

Это на 15 пунктов больше, чем в опросе ABC News , проведенном непосредственно перед уходом Байдена в отставку, и на 18 пунктов больше, чем в предыдущем опросе CNN , проведенном сразу после дебатов Трампа и Байдена.

Конечно, опрос показывает, что Харрис сократила разрыв с Трампом по одному ключевому вопросу: экономике.

За пределами экономики у обоих кандидатов, что вполне объяснимо, есть проблемы, которые играют им на руку.

Источник: thehill.

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