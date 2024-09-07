Харрис уверенно начала президентскую кампанию, но оставшиеся недели до выборов 5 ноября будут отмечены острой борьбой.

Харрис должна сформулировать свои собственные позиции, чтобы отделить свою кандидатуру от некоторых менее популярных политик и результатов, наблюдавшихся во время администрации Байдена-Харрис.

И по мере того, как она будет заполнять детали, ее планы будут разваливаться, уменьшая ее шансы повлиять на избирателей в колеблющихся штатах, которые определят исход выборов 2024 года.

Возможно, самым спорным является план Харрис по созданию нового налога на богатство, который потребует от некоторых семей с высоким уровнем чистого капитала платить налоги каждый год на стоимость своих активов, даже если они остаются непроданными.

Налогообложение того, что известно как нереализованный прирост капитала, проблематично по многим причинам, не последней из которых являются административные трудности при сборе налога и проблемы, возникающие при попытке точно оценить активы, которые колеблются со временем или не торгуются на бирже.

Для большинства избирателей в большинстве штатов политические предложения любого из кандидатов в президенты не будут иметь значения. Они уже приняли решение.

Но для немногих оставшихся не определившихся избирателей в колеблющихся штатах то, что предложила Харрис, и то, как она защищает и объясняет свою будущую политику, вполне может оказаться решающим.

Чтобы заручиться их поддержкой, ей придется надеяться, что эти американцы простят ей непоследовательность в ее послужном списке и недостатки в том, что она предлагала до сих пор.

Источник: latimes.

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