В своей речи, в которой она приняла номинацию от Демократической партии на пост президента, вице-президент Камала Харрис обратилась к своему оппоненту, бывшему президенту Дональду Трампу, не с презрением или прямым осуждением, а, как выразился колумнист Питер Николас, «более дерзким тоном».

«Во многих отношениях Дональд Трамп — несерьезный человек», — сказал Харрис, добавив: «но последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны».

В первый срок Трампа, намекала Харрис, в комнате были взрослые, которые служили Конституции и защищали Америку от худших импульсов президента. Но эти взрослые покинули Трампа из-за его презрения как к Конституции, так и к стране.

«Просто представьте себе Дональда Трампа без ограждений , — сказала Харрис, — и как он будет использовать огромные полномочия президента Соединенных Штатов.

Не для того, чтобы улучшить вашу жизнь, не для того, чтобы укрепить нашу национальную безопасность, а для того, чтобы служить единственному клиенту, который у него когда-либо был: ему самому».

Выпад Харрис против Трампа на съезде стал наиболее ярким примером стратегии ее предвыборной кампании, направленной на то, чтобы нападать на Трампа, представляя его не как экзистенциальную угрозу демократии (хотя его критики продолжают использовать эту линию атаки), а как «неуклюжую, карикатурную фигуру, которая не столько внушает страх, сколько вызывает смех».

Трамп, как он сам заявил, не любит, когда над ним смеются.

«Насмешки делают его слабее. Насмешки делают его маленьким».

Источник: theconversation.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.