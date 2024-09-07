К концу января 2025 года важнейшего партнера континента, США, может возглавить бывший президент Дональд Трамп, который заявил, что будет поощрять РФ делать «все, что она хочет» с европейскими странами, которые не делают того, чего он хочет: тратить больше на оборону.

Предыдущая администрация Трампа напрягала трансатлантические отношения, и следующая итерация почти наверняка будет еще хуже.

Освободившись от влияния традиционных атлантистов-республиканцев, которые составляли его кабинет в первый срок, Трамп на втором сроке столкнется с меньшим количеством препятствий для реализации своих угроз.

Выборы в США еще далеки от завершения, но масштабы изменений, которые может принести победа Трампа, слишком велики для Европы, чтобы сидеть сложа руки и надеяться, что бывший президент проиграет на выборах.

Трамп предупредил, что немедленно прекратит всю помощь США Киеву и потребует скорейшего прекращения войны, что, скорее всего, потребует от Украины уступить значительную часть своей территории России.

И это может быть только началом. Трамп давно ставит под сомнение ценность НАТО, поэтому не исключено, что он откажется от обязательств США по защите Европы.

Чтобы избежать наихудшего сценария, европейские страны и институты должны начать планировать уже сейчас. Они должны быть готовы к президентству Трампа, которое может привести к выводу войск США из Европы, что может зайти так далеко, что оставит континент без защиты, за исключением военно-морских и военно-воздушных сил США, которые можно было бы легко перебросить в другое место.

Столкнувшись с опасностями такой возможности, лидерам континента придется столкнуться со многими сложными вопросами.

Самые неотложные из них делятся на три категории: как структурировать европейскую безопасность, кто должен руководить усилиями и какие возможности должна приобрести Европа.

С этой отправной точки Европа может начать готовиться к потенциальной потере самого сильного защитника континента на сегодняшний день.

Источник: foreignaffairs.

Последние новости:

Летнее наступление России провалилось: эксперты спрогнозировали, как война будет идти до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.