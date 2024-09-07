Хантер Байден признал себя виновным по федеральным налоговым обвинениям, неожиданно оказавшись на грани суда.

Хантер Байден признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения в деле о федеральном налогообложении, что стало неожиданным шагом в тот день, когда должен был начаться мучительный судебный процесс, который должен был длиться несколько недель.

Окружной судья Марк Скарси принял признание вины после драматичного и запутанного слушания в Лос-Анджелесе, которое длилось целый день и началось с обычной процедуры отбора присяжных.

Судья, назначенный Трампом, назначил дату вынесения приговора на 16 декабря.

Сыну президента Джо Байдена теперь может грозить до 17 лет тюрьмы за его преступления, которые включают уклонение от уплаты налогов, подачу мошеннических налоговых деклараций и неуплату налогов.

Судья также сказал, что он может также наложить огромный штраф, возможно, до 1,3 миллиона долларов.

Но над разбирательством, а также над осуждением Хантера Байдена в отдельном судебном процессе по оружию в июне, нависает возможность президентского помилования или смягчения приговора.

Президент Джо Байден неоднократно исключал это , и представитель Белого дома подтвердил эту позицию в четверг.

Признание вины было односторонним шагом Хантера Байдена и называлось «открытым признанием», поскольку было сделано без заранее согласованной сделки о снисхождении с прокурорами. Лео Уайз, жесткий прокурор, который вел дело, сказал судье:

«Мы были так же шокированы, как и все остальные в зале суда сегодня утром», когда команда Байдена попыталась изменить его непризнание вины.

Это своего рода победа специального прокурора Дэвида Вайса , назначенного Трампом прокурором США в Делавэре, который также успешно вел дело об оружии.

В заявлении в четверг вечером его команда расхваливала, что Хантер Байден был «осужден» за налоговые преступления, но этот результат означает, что они не смогли провести судебный процесс, над которым работали с 2018 года, когда начали расследование.

Источник: CNN.

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