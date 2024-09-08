Если мы чему-то и научились за последние месяцы, так это тому, что одни неудачные дебаты могут положить конец президентской кампании — именно поэтому вице-президент Камала Харрис, по-видимому, боится проводить больше одного 90-минутного диалога без телесуфлера с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Если судить по единственному интервью Харрис с момента выдвижения ее кандидатом от своей партии, у демократов есть основания для беспокойства. Харрис не была готова ответить на самый простой и очевидный вопрос: если вас выберут, что вы сделаете в первый день?

Как кто-то может баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов и не иметь готового ответа на этот вопрос? Ей нечего было предложить, кроме вызывающего содрогание словесного винегрета.

Такой момент на сцене дебатов, на глазах у десятков миллионов зрителей, мог оказаться фатальным.

Но вечер таит в себе риски и для Трампа. Если он выйдет слишком горячим, как это было на первых дебатах 2020 года с Джо Байденом, он рискует оттолкнуть небольшое количество неопределившихся избирателей в нескольких колеблющихся штатах, которые и определят исход этих выборов.

Многим из этих избирателей не нравится направление развития страны, но они, тем не менее, не хотят возвращать Трампа в Овальный кабинет. На сцене дебатов во вторник каждый ответ Трампа должен быть сосредоточен на том, чтобы завоевать этих избирателей.

Вот четыре способа, которыми он может это сделать:

1. Напомните колеблющимся избирателям о том, что им в нем нравится: его политика.

2. Не напоминайте колеблющимся избирателям о том, что им в нем не нравится

3. Сделать Харрис действующим президентом и связать ее с Байденом.

4. Заставьте Харрис признать свою репутацию.

Источник: washingtonpost.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.