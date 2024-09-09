Однако его замечания прозвучали на фоне того, что разведка США продолжает обвинять Россию в поддержке Дональда Трампа посредством кампаний по дезинформации.

Действительно ли Путин поддерживает Харрис или это еще один расчетливый шаг, чтобы помочь Трампу, как в 2016 году?

В четверг на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Путин ошеломил многих неожиданной поддержкой вице-президента США Камалы Харрис.

«Нашим фаворитом, если можно так сказать, был нынешний президент, [Джо] Байден. Но его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис. Что ж, мы так и сделаем — поддержим ее», — поддразнил Путин с заметной ухмылкой.

Он продолжил: «Она смеется так выразительно и заразительно, что это означает, что у нее все хорошо».

Его комментарии о заразительном смехе Харрис были истолкованы некоторыми как насмешливый жест, особенно учитывая частую критику публичного поведения Харрис со стороны бывшего президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп быстро отреагировал на комментарии Путина, хотя и со смешанными эмоциями. «Я не знаю, оскорбился ли я или он оказал мне услугу», — сказал Трамп во время предвыборной остановки в Нью-Йорке.

Несмотря на явную похвалу Путина Харрис, Трамп остается потенциальным бенефициаром российского вмешательства.

В то время как представители американской разведки утверждают, что Россия работает над повышением шансов Трампа на выборах 2024 года, Путин продолжает играть на обе стороны. Ранее в этом году Путин похвалил Байдена как «более опытного» и «предсказуемого» лидера, хотя он и преуменьшил участие России в гонке 2024 года.

Эксперты утверждают, что конечная цель Путина — посеять раздор и подорвать демократию США. Поддерживая Харрис, он, возможно, использует ту же тактику, что и в 2016 году: создавая видимость поддержки кандидата таким образом, который в конечном итоге может навредить ему.

Источник: firstpost.

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