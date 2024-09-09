Если президент Байден и вице-президент Камала Харрис нуждались в напоминании о том, что Биньямин Нетаньяху не является их другом, другом Америки и, что самое позорное, не является другом израильских заложников в Газе.

Убийство ХАМАСом шести израильских душ, пока Нетаньяху затягивал переговоры, должно это прояснить.

У Нетаньяху есть один интерес: его собственное немедленное политическое выживание, даже если это подрывает долгосрочное выживание Израиля.

Это заставит его в ближайшие два месяца сделать то, что может серьезно подорвать шансы Харрис на выборах и укрепить шансы Дональда Трампа.

В своих телефонных звонках Нетаньяху шептал лидерам Америки на английском, что он заинтересован в прекращении огня и сделке по заложникам.



Администрация Байдена создала впечатляющий набор региональных альянсов с партнерами, простирающимися от Японии, Южной Кореи и Филиппин в Азиатско-Тихоокеанском регионе до Индии и Персидского залива, вплоть до НАТО в Европе.

Это коалиции по безопасности и экономике , призванные противостоять России в Европе, сдерживать Китай в Тихоокеанском регионе и изолировать Иран на Ближнем Востоке.

Нетаньяху ясно знает, что он загнал Харрис в угол. Если он продолжит войну в Газе до «полной победы» с еще большими жертвами среди мирного населения, он заставит Харрис либо публично критиковать его и потерять голоса евреев, либо прикусить язык и потерять голоса арабов и мусульман Америки в ключевом штате Мичиган.

Поскольку Харрис, скорее всего, будет трудно сделать и то, и другое, это заставит ее выглядеть слабой как в глазах американских евреев, так и в глазах американских арабов.

Нетаньяху может сделать это, потому что хочет, чтобы Трамп победил, и он хочет иметь возможность сказать Трампу, что он помог ему победить. Нетаньяху знает, что многие представители подрастающего поколения демократов враждебно относятся к Израилю — или, по крайней мере, к Израилю, который он создает.

Источник: nytimes.

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