Региональные выборы в Германии могут стать началом конца для канцлера и изменить политический ландшафт страны.

Немецкий канцлер Олаф Шольц оказался на пороге серьезного политического вызова, ведь в воскресенье пройдут региональные выборы в Бранденбурге, которые могут определить его будущее.

Западные эксперты отмечают, что если его партия, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), терпит поражение от ультраправой Альтернативы для Германии (AfD), это может стать началом конца его канцлерства.

СДПГ уже потеряла позиции в других регионах, включая Тюрингию и Саксонию, что вызвало тревогу среди партийных деятелей. Согласно последним опросам, СДПГ рискует потерять Бранденбург — традиционный бастион партии, где она руководила 34 годами. Поражение в этом регионе может привести к распаду правящей коалиции, состоящей из СДПГ, Зеленых и либеральной ВДП.

Шольц находится под давлением, ведь результаты выборов могут повлиять на его дальнейшую политическую карьеру. Если партия выиграет, это будет достижением премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке. Но в случае проигрыша Шольца могут обвинить во всех неудачах и вопрос о возможном выдвижении министра обороны Бориса Писториуса на его место станет более актуальным.

Писториус считается наиболее популярным политиком в коалиции и его поддержка растет среди социал-демократов. Идея о том, что СДПГ должна рассмотреть его как кандидата на пост канцлера, активно обсуждается. Потому воскресные выборы могут стать решающим моментом не только для Бранденбурга, но и для будущего самого Шольца.

Германия находится в состоянии экономической напряженности, и региональные выборы станут своеобразным референдумом по политике канцлера. Каковы бы ни были результаты, их влияние на политический ландшафт страны будет ощутимым.

Источник: politico .

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