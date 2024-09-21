Накануне, в пятницу, в американских штатах Вирджиния, Южная Дакота и Миннесота началось досрочное очное голосование, в ходе которого избиратели выбирают между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

В прошлом Трамп часто выражал скептическое отношение к досрочному голосованию, в этом году Республиканский национальный комитет поддержал эту концепцию как важный способ собрать голоса заранее, поскольку погода и другие факторы могут повлиять на явку в день выборов 5 ноября.

Демократы уже пользуются возможностью досрочного голосования на последних выборах, собрав при этом миллионы голосов.

По данным проекта «Выборы в США» Университета Флориды, в 2018 году на демократов пришелся 41 % досрочных голосов в 24 штатах, которые предоставляют данные по партийной принадлежности, по сравнению с 35,1 % у республиканцев.

В 2022 году этот разрыв увеличился: на демократов пришлось 42,5% досрочных бюллетеней, а на республиканцев - 33,8%.

Важно отметить, что каждом из 50 штатов Америки есть свои процедуры голосования: досрочное голосование по почте или лично, голосование в день выборов или комбинация этих трех способов.

Помимо выбора следующего президента США избиратели также отдают свои голоса на местных и региональных выборах.

Источник: Голос Америки.

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