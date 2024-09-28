Страны, составляющие "антиамериканскую ось", такие как Россия и Иран, пытаются ослабить влияние Вашингтона, но их интересы в избирательной кампании расходятся.

Как отмечают эксперты, Иран активно использует дезинформацию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Штатах, мешая республиканскому кандидату Дональду Трампу. В то же время россия, пытаясь повлиять на кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис, проводит масштабную кампанию по дезинформации, нацеленную на избирателей.

Дональд Трамп

Отмечено, что Китай, Иран и Россия используют схожие тактики для распространения дезинформации, включая использование искусственного интеллекта. По словам представителей американской разведки, это самая масштабная и изящная кампания дезинформации за последние годы.

Пресс-служба Трампа недавно получила брифинг, в котором говорилось о возможных угрозах со стороны Ирана, в частности, об угрозе убийства кандидата. Иранские хакеры, по данным разведки, уже совершили несколько атак на штаб Трампа, предлагая похищенную информацию СМИ.

дебаты Гаррис и Трампа

Напомним, что во время своего президентства Трамп вышел из иранского ядерного соглашения и ввел санкции, что повысило напряжение между странами. Гаррис, в свою очередь, упрекает Трампа в том, что диктаторы, как Путин, поддерживают его, ведь считают его слабым.

Выборы 2024 года приобретают невиданное напряжение, в частности из-за усилий иностранных государств повлиять на демократический процесс. Лидеры Китая, Ирана и России, хотя и имеют общую цель ослабить США, однако их конкретные интересы часто ведут в разных направлениях.

Ситуация усугубляется постоянными информационными атаками и дезинформацией, проникающей во все этапы избирательного процесса, создавая новые вызовы для американской демократии.

Источник: axios .

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