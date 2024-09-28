Иран будет бороться против Дональда Трампа., а рф попытаться дискредитировать Камалу Гаррис.

Страны, составляющие "антиамериканскую ось", такие как Россия и Иран, пытаются ослабить влияние Вашингтона, но их интересы в избирательной кампании расходятся.

Как отмечают эксперты, Иран активно использует дезинформацию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Штатах, мешая республиканскому кандидату Дональду Трампу. В то же время россия, пытаясь повлиять на кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис, проводит масштабную кампанию по дезинформации, нацеленную на избирателей.

Отмечено, что Китай, Иран и Россия используют схожие тактики для распространения дезинформации, включая использование искусственного интеллекта. По словам представителей американской разведки, это самая масштабная и изящная кампания дезинформации за последние годы.

Пресс-служба Трампа недавно получила брифинг, в котором говорилось о возможных угрозах со стороны Ирана, в частности, об угрозе убийства кандидата. Иранские хакеры, по данным разведки, уже совершили несколько атак на штаб Трампа, предлагая похищенную информацию СМИ.

Напомним, что во время своего президентства Трамп вышел из иранского ядерного соглашения и ввел санкции, что повысило напряжение между странами. Гаррис, в свою очередь, упрекает Трампа в том, что диктаторы, как Путин, поддерживают его, ведь считают его слабым.

Выборы 2024 года приобретают невиданное напряжение, в частности из-за усилий иностранных государств повлиять на демократический процесс. Лидеры Китая, Ирана и России, хотя и имеют общую цель ослабить США, однако их конкретные интересы часто ведут в разных направлениях.

Ситуация усугубляется постоянными информационными атаками и дезинформацией, проникающей во все этапы избирательного процесса, создавая новые вызовы для американской демократии.

Источник: axios .

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