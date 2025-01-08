Через две недели Дональд Трамп вступит в должность президента США и имеет кардинально другой подход к внешней политике по сравнению с Джо Байденом.

С приближением инаугурации Трампа Путин, вероятно, не решится сделать что-то такое, чтобы раздражать новую администрацию.

Об этом в статье The Hill пишет Дов Закхейм, старший советник Центра стратегических и международных исследований. Он добавляет, что администрация Байдена неоднократно выражала опасения по поводу ядерных угроз со стороны России, что стало основной причиной задержек в поставке Украине современной военной техники. По словам Дова Закхейма, администрация Байдена очень серьезно воспринимала эти угрозы.

Отличие Трампа состоит в том, что он не боится применять силу или идти на рискованные шаги. Во время своего президентства он неоднократно демонстрировал готовность к решительным действиям. В частности, его известный приказ об ударе по Багдаду, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, стал доказательством его бескомпромиссности по поводу угроз США.

"Трамп, безусловно, не боялся ответных иранских действий, когда отдал приказ об ударе с беспилотника по Багдаду, в результате которого погиб лидер "Сил Кудс" Касем Сулеймани. И он без колебаний обменивался образами с северокорейским диктатором Ким Чен Ином после трех неудачных встреч между ними", - отмечает Закхейм.

Россия понимает, что Трамп не даст себя запугать. Если Путин попытается угрожать новому президенту, это может лишь подтолкнуть его к более решительным действиям по поддержке Украины.

"Сохранит ли Трамп американскую поддержку Киева, остается неопределенным. Но несомненно то, что никакие угрозы не остановят нового президента", - подытожил эксперт.

Источник: thehill.

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