Новоизбранный президент США предлагает членам Альянса значительно повысить финансирование своих вооруженных сил, что вдвое превышает нынешнюю норму НАТО в 2%.

Как информирует Politico, к примеру, Италия, которая в этом году потратит на оборону всего 1,57% ВВП, страна намерена достичь 2% только к 2028 году.

"Я не думаю, что это будет 5%, потому что для большинства стран мира это просто невозможно", - заявил министр обороны Италии.

Эксперты отмечают, что даже наличие страны, которая ближе всего к 5%, Польша, не позволяет надеяться на достижение такого уровня для большинства стран. Страна израсходовала 4,12% своего ВВП на оборону в 2024 году, а в этом году Польша стремится увеличить этот показатель до 4,7%. Однако большинство европейских государств не готовы к резким изменениям в бюджетах.

Многие европейские страны, в частности Германия и Франция, сталкиваются с политическими трудностями и бюджетными ограничениями, что затрудняет достижение амбициозных целей Трампа. Значительные колебания в оборонных расходах наблюдаются также в странах Балтии и Скандинавии. Эстония, в частности, потратит 3,7% ВВП на оборону в этом году, а Швеция, которая в прошлом году потратила 2,1% ВВП на оборону, также считает, что стоит тратить больше.

Несмотря на это, среди членов НАТО уже растет консенсус о необходимости повышения текущей цели в 2%. Ожидается, что на саммите в Гааге в июне этого года страны Североатлантического союза могут согласовать новые целевые показатели оборонных расходов.

Источник: politico.

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