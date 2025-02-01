Дональд Трамп начинает применять давление на Владимира Путина, демонстрируя, что США готовы занять лидирующее положение в международных переговорах по войне в Украине.

Хотя на сегодняшний день у США нет четкого плана по прекращению войны, однако уже сейчас Трамп выступает с решительными заявлениями, которые ставят Россию на место.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он добавил, что война не может быть прекращена через 24 часа, как это обещал в своих предвыборных речах Дональд Трамп.

"Трамп так говорил, потому что хотел всем показать, что он мачо, который может все сделать в течение дня. Сейчас уже речь идет о 100 днях, а потом еще о 100 днях. Уже понятно, что расписанной программы подробно программы нет, но есть положительные моменты - он начинает, извините, нагибать Путина. И это хорошо, потому что показывает кто в доме хозяин", - отметил Огрызко.

Путин, реагируя на резкие заявления Трампа, выглядит все менее влиятельным, ведь экономическое давление на Россию только усиливается. Эксперт также отметил, что ситуация на глобальной арене сейчас определяется двумя основными игроками – США и Китаем. Россия в этой схеме не может претендовать на лидирующую роль.

Огрызко отмечает, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог может приехать в Киев уже в феврале. Он подчеркивает, что это очень умный человек, который сможет здраво оценить ситуацию. Поэтому украинская сторона должна использовать этот шанс, чтобы объяснить свою позицию.

Одним из важнейших шагов Огрызко считает применение серьезных экономических санкций против России, которые могут повредить ее инфраструктуру, в частности, энергетический сектор. Это, по мнению эксперта, заставит Путина сменить свою позицию, если он не захочет прекратить военные действия против Украины.

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