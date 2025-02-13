Обсуждения заявлений Дональда Трампа о его разговоре с Владимиром Путиным, которые он озвучил во время своего выступления в Вашингтоне, не утихают.

Политики из Европы резко отреагировали на высказывания министра обороны США Пита Гегсета о том, что возвращение украинских территорий в границы 2014 года является "нереалистической целью".

Встреча министров иностранных дел ведущих европейских стран в Париже совпала с заявлениями Трампа. Европейцы решительно заявили о готовности продолжать поддержку Украины в борьбе против агрессии России. Они подтвердили, что готовы увеличить помощь и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины достижением справедливого мира.

Европейские политики, в частности, подчеркнули важность участия Украины в любых мирных переговорах и подчеркнули необходимость гарантий безопасности. Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, резюмировала итоги встречи, отметив, что Европа должна играть центральную роль в переговорах, а территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению.

Карл Бильдт, бывший премьер Швеции, сравнил заявления Трампа с подписанием Мюнхенского соглашения 1938 года, когда мир согласился на большие уступки, повлекшие катастрофу. Вспоминая те времена, Бильдт заявил, что Трамп, по его словам, еще до начала переговоров отказывается от важных позиций, что является опасным шагом.

В то же время оппозиционный сенатор-демократ Адам Шифф обвинил Трампа в измене интересов США и Украины, заявив, что его подход является неоправданными уступками Кремлю. В то же время, некоторые представители республиканцев, как конгрессмен Джо Уилсон, поддержали Трампа, но отметили необходимость усилить санкции против России и увеличить военную помощь Украине.

Заявления Трампа и Гегсета не обошли вниманием и в Украине. Александр Мережко, глава комитета Верховной Рады по международным делам, раскритиковал высказывания американских политиков:

"Украина может вернуть всю свою территорию, это абсолютно реально. Но для этого нужно больше военно-технической помощи со стороны США и более сильные санкции – в частности финансовые санкции США против российской экономики".

Источник: bbc .

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