Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что Украине надо взять пример с Израиля и защищать свои национальные интересы, несмотря на заявления Трампа, поскольку США сдают позиции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, появились сообщения в западных СМИ, что Израиль, понимая, что позиция США сейчас очень неуверенная, готовит удары по ядерным объектам Ирана. И это, подчеркивает он, даже несмотря на то, что США ведут переговоры по поводу отказа Ирана от обогащения урана для создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

«Вот, пожалуйста. То есть, Израиль готов прибегнуть даже к такому. Если они это сделают, это будет еще один шаг в израильской политике, который пойдет вопреки США, но будет направлен на защиту национальных интересов. Это, кстати, нам указатель тоже. У нас есть связи, у нас партнерская поддержка, это для нас важно, но когда речь идет о том, что мы должны защищать наши национальные интересы, дроны должны массово лететь по российским военным объектам», - объясняет Александр Мусиенко.

Именно такая политика, подчеркивает эксперт, является залогом выживания Украины на фоне затягивания мирных переговоров и такой неуверенной позиции США, которая, конечно, может измениться, но все же. Поэтому, констатирует он, нужно развивать сотрудничество с Европой в оборонном секторе, чтобы вместе заставить россию пойти на прекращение огня, хотя следует понимать, что это может занять очень много времени.

«Надо давить в хорошем смысле на позицию США. Если не будет санкций, тогда мы будем действовать так, как считаем нужным. Мы будем действовать как Израиль в некоторых ситуациях и защищать наши национальные интересы. И важно, чтобы с нами была Европа», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока путин затягивает переговоры, его войска готовят наступление на Днепропетровщину.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о новых угрозах путина: учебном запуске ракеты «Ярс».