Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области касается оплаты вывоза мусора и содержания жилищного фонда для всех категорий жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области касается оплаты вывоза мусора и содержания жилищного фонда для всех категорий жителей. Жители частного сектора теперь платят 37,50 гривен в месяц за одного человека, а владельцы квартир в многоэтажках — 36,55 гривен. Платежи начисляются автоматически без дополнительных действий со стороны потребителей.

В коммунальном предприятии «Менакоммунуслуга» объясняют, что повышение тарифов связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и пересмотром заработных плат персонала. Власти отмечают, что новые ставки позволяют обеспечить стабильную работу систем обращения с отходами и поддерживать качество услуг в периоды повышенной нагрузки.

На последнем заседании городского совета обсуждались также социальные программы. В частности, проект «єВідновлення» предусматривает компенсации гражданам, чье жилье пострадало из-за боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты советуют жителям своевременно оплачивать коммунальные счета во избежание задолженности и штрафов. Они также советуют планировать ежемесячный бюджет, следить за официальными сообщениями и обращаться за консультациями по вопросам начислений.

Регулярная оплата гарантирует, что коммунальные предприятия могут поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии, проводить плановые ремонты и модернизацию оборудования. Новые тарифы учитывают социальные льготы и государственную поддержку для уязвимых категорий, что уменьшает финансовую нагрузку на семьи.

Жителям области рекомендуют заранее планировать расходы и контролировать начисления для получения стабильных и качественных услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых