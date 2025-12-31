Актуальный график отключения света на январь 2026 года в Черниговской области советуют проверять через официальные каналы.

График отключения света на январь 2026 года в Черниговской области составлен с учетом плановых ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Остерского общества.

Ограничения будут носить поэтапный характер и касаться отдельных населенных пунктов и улиц в определенные дни.

1 января 2026

С 10:00 до 16:00 электроснабжение будет временно прекращено в селе Романьки . Работы охватят улицы Зеленая и Полевая с близлежащими домовладениями.

2 января 2026

С 10:00 до 16:00 обесточивание запланировано в населенном пункте Туманская Гута . Без напряжения останутся дома на Бережковской и Лесной.

5 число 2026

В этот день ремонт будет проходить сразу в двух общинах:

- Евминка - с 10:00 до 16:00, улицы Киевская, Коцюбинского, Приветная;

– Туманская Гута – аналогичный временной промежуток, те же участки сетей.

14 число 2026

С 09:30 до 15:30 свет будут выключать в селе Бабарики . Ограничения коснутся улиц Квитнева, Франка, Центральная и переулка Крестьянского.

15-е 2026 года

Работы запланированы в Волевачах с 09:30 до 15:30. Временные неудобства возможны на Коцюбинском и Садовой.

19 2026 года

С 09:30 до 15:30 электроэнергию будут отключать в Бабариках , Волевачах и Одинцах . Список включает Центральную, Шевченко, Набережную, Я. Юли, Героев Азову, Леси Украинки, Франко и ряд переулков.

Энергетики отмечают, что все мероприятия носят технический характер и направлены на повышение стабильности сетей в холодный период. Жителям рекомендуют заранее подготовиться и учесть ограничения в ежедневных планах.

Актуальный график отключения света на январь 2026 года в Черниговской области советуют проверять через официальные каналы местных общин, поскольку сроки могут корректироваться в зависимости от условий выполнения работ.

