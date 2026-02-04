Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області стосується оплати вивезення сміття та утримання житлового фонду для всіх категорій мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області стосується оплати вивезення сміття та утримання житлового фонду для всіх категорій мешканців. Жителі приватного сектору тепер сплачують 37,50 гривень на місяць за одну особу, а власники квартир у багатоповерхівках — 36,55 гривень. Платежі нараховуються автоматично, без додаткових дій зі сторони споживачів.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане із зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та переглядом заробітних плат персоналу. Влада зазначає, що нові ставки дозволяють забезпечити стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримувати якість послуг у періоди підвищеного навантаження.

На останньому засіданні міської ради також обговорювали соціальні програми. Зокрема, проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації громадянам, чиє житло постраждало через бойові дії. Один із заявників уже отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці радять мешканцям своєчасно оплачувати комунальні рахунки, щоб уникнути заборгованості та штрафів. Вони також радять планувати щомісячний бюджет, слідкувати за офіційними повідомленнями та звертатися за консультаціями у разі питань щодо нарахувань.

Регулярна сплата гарантує, що комунальні підприємства зможуть підтримувати інфраструктуру у належному стані, проводити планові ремонти та модернізацію обладнання. Нові тарифи враховують соціальні пільги та державну підтримку для вразливих категорій, що зменшує фінансове навантаження на сім’ї.

Мешканцям області рекомендують заздалегідь планувати витрати та контролювати нарахування, щоб отримувати стабільні та якісні послуги.

