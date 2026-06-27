Подорожание продуктов в Одессе почувствовали местные жители в разных категориях товаров, что сказывается на семейных бюджетах горожан.

Подорожание продуктов в Одессе отражает рост цен в супермаркетах и ​​магазинах города на основных позициях, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Одессе заметно в разных сегментах, от рыбы до хлеба, свидетельствуют последние данные с официального сайта Минфина.

Так, свежемороженая скумбрия сегодня стоит в среднем 311,50 грн за килограмм. Текущие цены в магазинах разнятся.

У Auchan рыба продается за 299,00 грн, у Novus – 324,00 грн. Для сравнения, в мае средняя стоимость скумбрии составила 296,26 грн, что свидетельствует о заметном подорожании продуктов в Одессе.

Не менее выросла и мясная продукция. Бекон Укрпромснаб теперь стоит в среднем 579,67 грн за килограмм. В Megamarket его можно купить за 529,00 грн, у Metro – 621,00 грн, а в Novus – 589,00 грн.

В мае средний ценник бекона составил 561,05 грн., поэтому повышение превысило 18 гривен за килограмм.

Хлебобулочные изделия также демонстрируют рост. К примеру, батон «Батон Румянец нарезка» (450 гр) продают в Metro за 32,30 грн, у Novus – 35,99 грн, средняя цена составляет 34,15 грн.

Батон «Киевский Нарезной» (500 гр) стоит в среднем 39,93 грн., тогда как в мае он продавался за 38,84 грн.

Эксперты объясняют, что повышение ценников связано с несколькими факторами. Во-первых, боевые действия и война сокращают поголовье скота и птицы.

Во-вторых, логистика стала дороже из-за увеличения расходов на транспортировку и риска доставки. В третьих, перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы.

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