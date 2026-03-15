Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной для социально незащищенных категорий и имеющих официальный заработок после переезда.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжит поступать автоматически, однако часть переселенцев может потерять поддержку по истечении установленного срока, сообщает Politeka.net.

Базовая сумма составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. Назначение действует шесть месяцев, после чего начисление прекращается.

Автоматическое продолжение предназначено для наиболее уязвимых групп. Речь идет о пенсионерах с доходом до 9 444 гривен, лицах с инвалидностью I–II группы, детях с инвалидностью до 18 лет и тяжелобольных малышей, сиротах и ​​детях без родительской опеки, а также родителях-воспитателях и приемных семьях.

Важным условием остается предельный показатель прибыли. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. В случае превышения финансирования могут быть приостановлены или не назначены.

Отдельно предусмотрена дополнительная «седьмая выплата» в размере 2000 гривен. Ее могут получить переселенцы, которые официально трудоустроены или зарегистрированы как ФЛП и непрерывно работают не менее полугода.

Проверку данных осуществляет Пенсионный фонд на основе государственных реестров без подачи заявлений или обращений в учреждения.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной для социально незащищенных категорий и имеющих официальный заработок после переезда. Переселенцам советуют контролировать собственные показатели дохода во избежание неожиданного прекращения финансирования.

Также специалисты советуют регулярно проверять официальные объявления и сообщения Пенсионного фонда, чтобы своевременно реагировать на любые изменения условий выплат.

Источник: Напенсії.

