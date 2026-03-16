В Одессе снова доступны бесплатные продукты для ВПЛ, а также возобновилась раздача горячей пищи для нуждающихся.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе и горячее питание с 5 января можно получить благодаря возобновлению работы проекта «Еда Жизнь», сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице Благотворительного фонда "Гостиная хата", раздача бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе происходит ежедневно в 12:30 по адресу Водопроводная, 13.

Организаторы отмечают, что внутренне перемещенные лица и все оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах могут рассчитывать на горячую пищу и теплые напитки.

В сообщении отмечается, что команда остается рядом и готова поддерживать нуждающихся.

В то же время в БФ "Гостиная хата" ранее сообщали об изменениях в правилах выдачи продовольственной помощи. В центре введены ограничения, согласно которым ежедневно выдается только 50 пакетов.

Приоритет предоставляется вновь прибывшим переселенцам, а отсчет ведется со дня регистрации справки. Для этой категории пособие предусмотрено раз в месяц в течение первых трех месяцев.

Другие категории граждан также могут получить бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе, но не чаще одного раза в два месяца.

Речь идет о матерях, которые самостоятельно воспитывают детей при предъявлении справки, семьи с беременными женщинами, проживающих сами пенсионеров в возрасте 70+, супругов пенсионеров 70+, одиноких людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Отдельно говорится, что переселенцы из Херсона могут получать наборы раз в два месяца либо в центре, либо в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».

При этом получение помощи в одном из этих центров не позволяет обратиться в другой раньше, чем через два месяца.

