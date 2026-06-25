Подорожание продуктов в Одессе наиболее ощутимо проявляется в мясном сегменте.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в различных товарных категориях - от бакалеи до мясных изделий и рыбы, согласно данным мониторинга розничных сетей за июнь 2026 года, сообщает Politeka.

В сегменте масла «Олейна» рафинированного 850 мл средняя цена составляет 96,82 грн. В торговых сетях показатели колеблются: Auchan – 91,30 грн, Novus – 92,99 грн, Metro – 97,50 грн, Megamarket – 105,50 грн. В мае среднее значение было ниже — 95,83 грн., поэтому зафиксирован прирост около 2,88 грн. Динамика в течение месяца показывала как увеличение, так и короткие периоды стабилизации.

Рынок колбасных изделий демонстрирует более значительный рост. Колбаски «Алан» охотничьи полукопченые 1 кг стоят в среднем 832,15 грн. В разных магазинах цены варьируются: Metro – 740,94 грн, Megamarket – 866,50 грн, Novus – 889,00 грн. В мае средний уровень составил 753,78 грн, что означает увеличение более чем на 73 грн в месяц. Колебания в течение периода были неравномерными, но общая тенденция осталась восходящей.

В рыбном сегменте карп тронутый 1 кг в среднем стоит 369,50 грн. В торговых точках Novus зафиксировано 349,00 грн, в Megamarket – 390,00 грн. Месяцем ранее средняя цена составляла 337,78 грн, что свидетельствует о росте примерно на 20 грн. В течение периода наблюдались незначительные колебания, но общий тренд остался положительным.

В этом контексте подорожание продуктов в Одессе наиболее ощутимо проявляется в мясном сегменте, тогда как масло и рыба демонстрируют более умеренные темпы изменений.

В общем, данные свидетельствуют о постепенном повышении стоимости базовых продуктов питания с разной интенсивностью в зависимости от категории товара и сети продаж.

Источник: Минфин

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