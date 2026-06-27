Подорожчання продуктів в Одесі відчули місцеві жителі у різних категоріях товарів, що бʼє по сімейних бюджетах містян.

Подорожчання продуктів в Одесі відображає зростання цін у супермаркетах та магазинах міста на основні позиції, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів в Одесі помітне в різних сегментах, від риби до хліба, свідчать останні дані з офіційного сайту Мінфіну.

Так, скумбрія свіжеморожена сьогодні коштує в середньому 311,50 грн за кілограм. Поточні ціни в магазинах різняться.

В Auchan риба продається за 299,00 грн, у Novus - 324,00 грн. Для порівняння, у травні середня вартість скумбрії становила 296,26 грн, що свідчить про помітне подорожчання продуктів в Одесі.

Не менше виросла й м’ясна продукція. Бекон Укрпромпостач тепер коштує в середньому 579,67 грн за кілограм. У Megamarket його можна купити за 529,00 грн, у Metro - 621,00 грн, а в Novus - 589,00 грн.

У травні середній цінник бекону становив 561,05 грн, тож підвищення перевищило 18 гривень за кілограм.

Хлібо-булочні вироби також демонструють зростання. Наприклад, батон «Батон Рум'янець нарізка» (450 гр) продають у Metro за 32,30 грн, у Novus - 35,99 грн, середня ціна становить 34,15 грн.

Батон «Київський Нарізний» (500 гр) коштує в середньому 39,93 грн, тоді як у травні він продавався за 38,84 грн.

Експерти пояснюють, що підняття цінників пов’язане з кількома факторами. По-перше, бойові дії та війна скорочують поголів’я худоби та птиці.

По-друге, логістика стала дорожчою через збільшення витрат на транспортування та ризики доставки. По-третє, перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

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