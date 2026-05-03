В Днепре и близлежащих территориях анонсированы технические работы на сетях, из-за чего часть жилищного фонда временно останется без поставки ресурса.

По данным оператора « Газсети », ограничения связаны с плановым ремонтом инфраструктуры и проверкой систем безопасности. После завершения процедур подача будет восстанавливаться постепенно после проверок каждого дома.

В самом городе Днепр 4 мая работы коснутся улиц Передова, Строителей и Макарова. Также перечень включает в себя ряд домовых номеров в частном секторе, где специалисты будут проводить осмотр оборудования.

В Днепровском районе ограничения распределены по нескольким населенным пунктам. 4 мая частично остановят подачу в селе Шевченко. 7 мая работы запланированы в Подгородном, а также на улицах Железнодорожной и Летней.

Дополнительно в график включены садовые общества и переулки, в частности, «Левада» и Орильский. Отдельные локации охватывают село Титорово, где проверки пройдут в те же даты.

6 и 7 мая работы продолжатся на улице Академическая, а также Научной и Героев. Именно в этот период будет действовать График отключения газа в неделю 4 по 10 мая в Днепропетровской области, что определяет последовательность временных ограничений в регионе.

В компании отмечают, что возобновление подачи будет происходить только после завершения полного цикла проверок. Жителям необходимо обеспечить доступ работникам к оборудованию в квартирах.

Перед повторным запуском специалисты выполняют внешний осмотр систем, а также производят тестирование на герметичность. Только после этого разрешается безопасное возобновление подачи ресурса.

