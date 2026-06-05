Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области будет в дальнейшем зависеть от стоимости горючего, логистики, технического обслуживания.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области получило новое развитие после решения исполнительного комитета Волочисского городского совета, который утвердил обновленную стоимость вывоза бытовых отходов для жителей общины, сообщает Politeka.

Новые цены начали действовать с 1 июня. Самая ощутимая корректировка коснулась домохозяйств, ведь именно для этой категории предусмотрен наибольший рост платежей.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная сумма будет составлять 48 гривен на человека вместо 31 гривны. Владельцы частных усадеб будут платить 51 гривну, в то время как ранее показатель также был на уровне 31 гривны. Таким образом, дополнительная нагрузка для семей составит от 17 до 20 гривен.

В то же время, для отдельных категорий потребителей ситуация выглядит иначе. Бюджетным учреждениям утвердили ставку 276,46 гривны за кубометр, что меньше предыдущего уровня в 331,48 гривны. Для бизнеса и разных организаций изменения фактически не произошли – показатель остался на отметке 332 гривны за кубометр.

В горсовете объясняют пересмотр необходимостью актуализации расходов, связанных со сбором, перевозкой и последующим обращением с отходами. Именно эти расчеты явились основанием для принятия решения.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области будет в дальнейшем зависеть от стоимости горючего, логистики, технического обслуживания спецтранспорта и других экономических факторов, влияющих на себестоимость таких сервисов.

Местные власти подчеркивают, что утвержденные показатели рассчитаны в соответствии с действующими финансовыми показателями и должны обеспечить стабильное предоставление услуги для всего общества.

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