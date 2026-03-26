Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком вступило в силу с марта 2026, сообщает Politeka.

Речь идет об изменении стоимости вывоза бытовых отходов для жителей многоквартирных домов, частного сектора и сел.

О новых расценках сообщили в городском коммунальном предприятии "Спецкоммунтранс". Окончательная плата зависит от типа жилой застройки и способа удержания контейнерных площадок.

Для многоэтажек ежемесячный взнос составит от 35,82 до 40,16 гривны на одного человека. В частном секторе показатели будут составлять от 39,04 до 43,84 грн. Для сельских жителей установлены другие суммы – от 23,99 до 31,13 гривны.

Отдельно предусмотрена абонентская плата для домов с индивидуальными договорами - 8,02 гривны в месяц с одного лицевого счета.

Пересмотр тарифов объясняют резким ростом издержек предприятия. За последние годы электроэнергия подорожала втрое, обслуживание техники и запчасти подорожали примерно на 160%, а горючее – на 110–145%. Дополнительно повлияли на повышение прожиточного минимума и новые законодательные требования.

Помимо экономических факторов, на решение оказал влияние международный проект модернизации системы обращения с отходами, реализуемый при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и ЕС.

Несмотря на изменения, расценки в Хмельницком остаются одними из самых низких среди областных центров. Для сравнения: в Луцке плата превышает 61 гривну, в Черновцах – почти 63, а в Ужгороде и Кропивницком – более 84–87 гривен на человека.

Специалисты рекомендуют ознакомиться с обновленными начислениями и проверить возможность оформления льгот. Повышение тарифов на коммунальные услуги позволит обеспечить стабильную работу системы сбора и вывоза отходов в общине.

